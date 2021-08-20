***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
20.08.2021 17:25
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere 39.600.000,00-TL artırılarak 79.200.000,00-TL'ye çıkarılması işleminde ihraç edilen paylarla ilgili olarak ekli ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2021 tarihli ve 42/1248 sayılı kararıyla onaylanmıştır.
Tescil işleminin yapılmasının ardından bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959698
BIST
17:471.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
17:478,5060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
17:479,9398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0332
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
17:47487,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,45
|Açılış
|: 487,41
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler17:47
|BASGZ
|22,44
|218.861.966
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|182.175.196
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|43.097.710
|% 9,97
|
|GESAN
|20,56
|283.358
|% 9,95
|
|RHEAG
|2,10
|3.528.147
|% 9,95
|
|KRONT
|37,62
|77.926.601
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.595.419
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|752.170
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,27
|159.603.892
|% -9,58
|
|FONET
|14,27
|20.276.375
|% -8,99
|
|GARAN
|9,35
|1.076.013.725
|% 0,65
|
|EREGL
|18,69
|706.283.743
|% 0,75
|
|SISE
|8,69
|570.975.454
|% 0,00
|
|TUPRS
|99,20
|557.860.720
|% -1,20
|
|KRDMD
|7,64
|549.146.868
|% -0,52
|
|GARAN
|9,35
|1.076.013.725
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,55
|276.887.331
|% 0,39
|
|DOHOL
|2,60
|272.426.329
|% -3,70
|
|ODAS
|1,42
|147.156.722
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,86
|137.877.875
|% 1,09
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5022
|8,5060
|% -0,01
|
|Euro
|9,9341
|9,9398
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,5474
|11,6053
|% 0,05
|
|Frank
|2,2604
|2,2717
|% 0,15
|
|Riyal
|487,3310
|487,4050
|% 0,30
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|2,31
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,09
|
|B. Petrol
|66,08
|66,08
|-0,37
|
Seans Raporu
17:47
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17:57XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 11, 008.00 milyon TL de
-
17:57IDEAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 902 adet işlem
-
17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem
-
17:53KOZAA
Yüzde 4.63 oranında artışla 15.38 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 961, 953 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 04 artarak (% 0.47 ) 1, 279