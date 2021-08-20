***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere 39.600.000,00-TL artırılarak 79.200.000,00-TL'ye çıkarılması işleminde ihraç edilen paylarla ilgili olarak ekli ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2021 tarihli ve 42/1248 sayılı kararıyla onaylanmıştır.Tescil işleminin yapılmasının ardından bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959698BIST