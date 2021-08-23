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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.08.2021 17:49



***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 06.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A,B,C Grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. D Grubu için hesaplama yapılırken pay dağılımının mükellefiyet durumu bilinmediğinden tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi A,B,C Grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. D Grubu için hesaplama yapılırken pay dağılımının mükellefiyet durumu bilinmediğinden tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır. Bedelsiz yapılan dağıtımda kar payı stopajı söz konusu değildir.


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 Peşin 0,1262626 12,62626 0 0,1262626 12,62626
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 Peşin 0,1262626 12,62626 0 0,1262626 12,62626
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 Peşin 0,1262626 12,62626 0 0,1262626 12,62626
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 Peşin 0,1262626 12,62626 15 0,1073232 10,73232

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 25.08.2021 27.08.2021 26.08.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 17.229.047,616 100
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 3.465.000 100
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 3.465.000 100
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 15.440.952,384 100

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL'dir.
Şirket Yönetim Kurulumuz 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlarımıza 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL'den 79.200.000- TL'ye yükseltilmesine, bu surette hissedarlarımıza % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL'nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul onayına sunmuştur.
Yapılan Oylama sonucunda,
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL'dir.
Şirketimiz 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlarımıza 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL'den 79.200.000- TL'ye yükseltilmesi, bu surette hissedarlarımıza % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL'nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 39.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.920.000

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 64.898.156 84.704.787,81
4. Vergiler ( - ) 16.325.378 9.673.457,16
5. Net Dönem Kârı 48.705.735 75.031.330,65
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 48.705.735 75.031.330,65
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.682 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 48.709.417 75.031.330,65
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 44.600.000 41.580.000
* Nakit 5.000.000 1.980.000
* Bedelsiz 39.600.000 39.600.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 3.020.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 302.000 302.000
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 3.803.735 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 229.453.968,54

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 2.175.384,8 17.229.047,62 39,84 1,126263 112,62626
B Grubu 437.500 3.465.000 8,01 1,126263 112,62626
C Grubu 437.500 3.465.000 8,01 1,126263 112,62626
D Grubu 1.657.172,92 15.440.952,38 35,1 1,107323 110,73232
TOPLAM 4.707.557,72 39.600.000 90,97 1,118878 111,88777

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL'dir.
Şirket Yönetim Kurulumuz 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlarımıza 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL'den 79.200.000- TL'ye yükseltilmesine, bu surette hissedarlarımıza % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL'nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul onayına sunmuştur.
Yapılan Oylama sonucunda,
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL'dir.
Şirketimiz 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlarımıza 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL'den 79.200.000- TL'ye yükseltilmesi, bu surette hissedarlarımıza % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL'nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960060


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