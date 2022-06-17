***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Kar Payı DağıtımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 17.05.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A,B,C Grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. D Grubu için hesaplama yapılırken pay dağılımının mükellefiyet durumu bilinmediğinden tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi A,B,C Grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. D Grubu için hesaplama yapılırken pay dağılımının mükellefiyet durumu bilinmediğinden tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 Peşin 0,0631313 6,31313 0 0,0631313 6,31313B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 Peşin 0,0631313 6,31313 0 0,0631313 6,31313C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 Peşin 0,0631313 6,31313 0 0,0631313 6,31313D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 Peşin 0,0631313 6,31313 10 0,0568181 5,68181Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 29.06.2022 01.07.2022 30.06.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 0 0D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 0 0Ek Açıklamalar10.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul oylaması sonucunda,Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı net dağıtılabilir dönem karı 21.925.692,00 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 99.893.287,69 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 4.994.664,38 TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 16.949.867,62 TL'dir.Şirket Yönetim Kurulumuzun önerisi üzerine, hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 11.827.027,62 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 79.200.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.920.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 62.206.051 151.953.207,944. Vergiler ( - ) 40.667.431 52.059.920,255. Net Dönem Kârı 21.925.692 99.893.287,696. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 4.994.664,38 4.994.664,388. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.931.027,62 94.898.623,31Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 16.931.027,62 94.898.623,319. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 18.840 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 16.949.867,62 94.898.623,3111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 5.000.000 3.960.000* Nakit 5.000.000 3.960.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 1.040.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 104.000 104.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 11.827.027,62 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 259.583.299,09Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 2.175.384,8 0 12,85 0,0631313 6,31313B Grubu 437.500 0 2,58 0,0631313 6,31313C Grubu 437.500 0 2,58 0,0631313 6,31313D Grubu 1.754.653,68 0 10,36 0,0568182 5,68182TOPLAM 4.805.038,48 0 28,38 0,0606697 6,06697Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı net dağıtılabilir dönem karı 21.925.692,00 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 99.893.287,69 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 4.994.664,38 TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 16.949.867,62 TL'dir.Şirket hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 11.827.027,62 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi, Olağan Genel Kurul'da oybirliği ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038086BIST