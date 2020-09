***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü12.048,28 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli7.771.140,60İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%19,62Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,57Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%5,36İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,60Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.09.2020Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriKarşı TarafMay Et Ürünleri ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi24/06/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıSPK mevzuatı uyarınca Önemli Nitelikte İşlem kapsamında değildir.Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa koşulları ( Teklif-Kabul)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıFiyatın piyasa koşulları içinde pazarlık sonucu belirlenmiş olmasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz fabrika binasına bitişik konumda yer alan, May Et Ürünleri ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.'nin mülkiyetinde bulunan arsa 7.771.160,60- TL bedel ile satın alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872732BIST