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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

01.09.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
12.048,28 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
7.771.140,60
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%19,62
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,57
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%5,36
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,60
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.09.2020
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
-
Karşı Taraf
May Et Ürünleri ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
24/06/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
SPK mevzuatı uyarınca Önemli Nitelikte İşlem kapsamında değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Piyasa koşulları ( Teklif-Kabul)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Fiyatın piyasa koşulları içinde pazarlık sonucu belirlenmiş olması
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
.
Açıklamalar

Şirketimiz fabrika binasına bitişik konumda yer alan, May Et Ürünleri ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.'nin mülkiyetinde bulunan arsa 7.771.160,60- TL bedel ile satın alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872732


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Çeyrek 748 765 2,91  
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