***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Barış Murat Karaadak, 31.03.2020 tarihinde görevinden ayrılmış olup, 01.04.2020 tarihinden itibaren Şirketimizin Genel Müdürlük görevini vekaleten Metalfrio Grup CEO'su Sayın Petros Diamantides yürütecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833632BIST