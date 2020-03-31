***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2020 18:18
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Barış Murat Karaadak, 31.03.2020 tarihinde görevinden ayrılmış olup, 01.04.2020 tarihinden itibaren Şirketimizin Genel Müdürlük görevini vekaleten Metalfrio Grup CEO'su Sayın Petros Diamantides yürütecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833632
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BIST En Aktif Hisseler
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|BMELK
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|GSDHO
|1,21
|50.267.537
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|INTEM
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|% 10,00
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|MTRYO
|3,47
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|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
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|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
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|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
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|GARAN
|8,13
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|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
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|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
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|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
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|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
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|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
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|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
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|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
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|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
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|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,1487
|8,1896
|% 0,07
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|Frank
|6,8128
|6,8539
|% -0,26
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|Riyal
|1,7511
|1,7599
|% 0,35
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|Alış
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|Altın Ons
|1.589
|1.591
|-31,65
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|Altın Gr.
|337
|338
|-5,63
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|13,98
|14,03
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
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|B. Petrol
|26,37
|26,37
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