***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarII-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde, Şirketimiz Yatırım İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Sayın Elif Turak Eryılmaz'ın yerine Sayın Füsun Çelebi'nin Şirketimiz Yatırım İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına ve diğer komite üyeliklerinin devamına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232697BIST