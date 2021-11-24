***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alım Programı Süresinin Bitimine İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı -Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2018Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.960.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 0 0 0 0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 12.11.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan geri alım programının süresi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 seri numaralı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 12.11.2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979492BIST