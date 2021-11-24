***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
24.11.2021 18:08
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Geri Alım Programı Süresinin Bitimine İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı -
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.11.2018
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.960.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000
Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 0 0 0 0 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.11.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan geri alım programının süresi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 seri numaralı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 12.11.2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979492
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 27,74
|Açılış
|: 1.799
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|Önceki Kapanış
|: 1.785
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1.835
En Düşük
1.799
18:0512,2828
En Yüksek
|Değişim
|: -4,10%
|| -0,5245
|Açılış
|: 12,0000
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|Önceki Kapanış
|: 12,5000
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13,1843
En Düşük
11,5959
18:0513,7524
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18:05700,49
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|Önceki Kapanış
|: 738,55
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760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|65,45
|46.960.440
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.716.299
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.426.959
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|12.144.641
|% 9,99
|
|SAYAS
|24,22
|47.192.376
|% 9,99
|
|TETMT
|228,10
|17.815.529
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.408.396
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|59.805.065
|% -9,97
|
|ADESE
|0,89
|256.734.386
|% -8,25
|
|TSPOR
|8,21
|795.253.598
|% -7,34
|
|GARAN
|11,82
|4.860.200.426
|% 2,16
|
|THYAO
|18,96
|3.313.735.479
|% 1,28
|
|YKBNK
|3,47
|2.596.810.585
|% 0,87
|
|AKBNK
|6,99
|2.509.763.692
|% 1,30
|
|KRDMD
|8,76
|2.467.855.952
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,47
|2.596.810.585
|% 0,87
|
|GARAN
|11,82
|4.860.200.426
|% 2,16
|
|AKBNK
|6,99
|2.509.763.692
|% 1,30
|
|PETKM
|7,95
|2.296.180.225
|% 0,25
|
|ADESE
|0,89
|256.734.386
|% -8,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2376
|12,2828
|% -4,10
|
|Euro
|13,7045
|13,7524
|% -4,74
|
|Sterlin
|16,2012
|16,2824
|% -5,31
|
|Frank
|12,9569
|13,0349
|% -5,34
|
|Riyal
|3,2373
|3,2536
|% -5,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-9,64
|
|Altın Gr.
|694
|694
|-44,55
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,15
|-0,61
|
|B. Petrol
|82,05
|82,05
|-0,26
|