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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.07.2021 18:25



***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 39.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 79.200.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 17.229.047,616 17.229.047,616 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 3.465.000 3.465.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 3.465.000 3.465.000,000 100,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 Nâma
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 15.440.952,384 15.440.952,384 100,00000 D Grubu D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 39.600.000 39.600.000,000 100,00000

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.06.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun 11.06.2021 tarihli ve Yönetim Kurulu'nun 22.06.2021 tarihli, 16 ve 17 sayılı nakit temettü dağıtımına ve bedelsiz sermaye ihracına ilişkin kararları çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1) uyarınca, söz konusu işleme uygun görüş verilmesi talebiyle bugün Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
Başvurumuza onay alınmasını müteakiben nakit temettü dağıtımı ve bedelsiz sermaye ihracı işlemleri tamamlanacaktır.
Kamuoyuna SPK başvurusu saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950075


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