***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvuru HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 39.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 79.200.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 17.229.047,616 17.229.047,616 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 3.465.000 3.465.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 NâmaC Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 3.465.000 3.465.000,000 100,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 NâmaD Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 15.440.952,384 15.440.952,384 100,00000 D Grubu D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 39.600.000 39.600.000,000 100,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.06.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 09.07.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun 11.06.2021 tarihli ve Yönetim Kurulu'nun 22.06.2021 tarihli, 16 ve 17 sayılı nakit temettü dağıtımına ve bedelsiz sermaye ihracına ilişkin kararları çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1) uyarınca, söz konusu işleme uygun görüş verilmesi talebiyle bugün Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.Başvurumuza onay alınmasını müteakiben nakit temettü dağıtımı ve bedelsiz sermaye ihracı işlemleri tamamlanacaktır.Kamuoyuna SPK başvurusu saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950075BIST