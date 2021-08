***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz sermaye arttırımı 23.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim kurulu karar tarihi güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 39.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 79.200.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 17.229.047,616 17.229.047,616 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 3.465.000 3.465.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028 NâmaC Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 3.465.000 3.465.000,000 100,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036 NâmaD Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 15.440.952,384 15.440.952,384 100,00000 D Grubu D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 39.600.000 39.600.000,000 100,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 25.08.2021Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.07.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 19.08.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 11.06.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 09.07.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 19.08.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 27.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 26.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 23.08.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun 11.06.2021 tarihli ve Yönetim Kurulu'nun 22.06.2021 tarihli, 16 ve 17 sayılı nakit temettü dağıtımına ve bedelsiz sermaye ihracına ilişkin kararları çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1) uyarınca, söz konusu işleme uygun görüş verilmesi talebiyle 09.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.Başvurumuza SPK'nın 19.08.2021 tarihli ve 42/1248 sayılı kararıyla onay verilmiştir. Onayın ardından 23.08.2021 tarihinde tescil işlemleri tamamlanmıştır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 25.08.2021 olarak belirlenmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960059BIST