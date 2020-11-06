***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postainfo@klimasan.com.trkerime.manav@klimasan.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoKERİME MANAV Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi 01.10.2019 0236-2362233 kerime.manav@klimasan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 206270Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALPER EROL Genel Müdür Yönetici Satınalma DirektörüERİM ŞENOCAK Ticari Operasyonlar Üst Direktörü Yönetici Ticari Operasyonlar Üst DirektörüARİF KAAN SÜMER Mali İşler Direktörü YöneticiRABİA ABAY Satış Direktörü Yönetici Satış MüdürüANIL TIHMINLIOĞLU Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886877BIST