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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.11.2020 18:50
GÜNCEL HABERLER



***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@klimasan.com.tr
kerime.manav@klimasan.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
KERİME MANAV Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi 01.10.2019 0236-2362233 kerime.manav@klimasan.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 206270

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALPER EROL Genel Müdür Yönetici Satınalma Direktörü
ERİM ŞENOCAK Ticari Operasyonlar Üst Direktörü Yönetici Ticari Operasyonlar Üst Direktörü
ARİF KAAN SÜMER Mali İşler Direktörü Yönetici
RABİA ABAY Satış Direktörü Yönetici Satış Müdürü
ANIL TIHMINLIOĞLU Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886877


BIST



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DAGHL 18,15 7.953.104 % 10,00  
BRKO 1,43 6.310.960 % 10,00  
MARKA 4,62 28.024.199 % 10,00  
BLCYT 7,26 62.271.081 % 10,00  
GEDZA 19,03 29.268.580 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5088 8,5139 % 1,16  
Euro 10,1046 10,1224 % 1,59  
Sterlin 11,1527 11,2087 % 1,12  
Frank 9,4273 9,4841 % 1,73  
Riyal 2,2625 2,2739 % 1,14  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.952 1.952 3,08  
Altın Gr. 533 533 5,66  
Cumhuriyet 3.566 3.620 94,00  
Tam 3.542 3.633 87,49  
Yarım 1.712 1.757 42,32  
Çeyrek 859 879 21,16  
Gümüş.Ons 25,48 25,51 0,12  
Gümüş Gr. 6,96 6,97 0,09  
B. Petrol 39,97 39,97 -0,96  
Seans Raporu 18:05
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