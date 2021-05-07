***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALPER EROL Genel Müdür Yönetici Satınalma DirektörüERİM ŞENOCAK Ticari Operasyonlar Üst Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Ticari Operasyonlar Üst DirektörüALPER EROL Mali İşler Direktörü Yönetici Satınalma DirektörüRABİA ABAY Satış Direktörü Yönetici Satış MüdürüANIL TIHMINLIOĞLU Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935377BIST