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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.01.2022 18:18
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALPER EROL Genel Müdür Yönetici Ticari Operasyonlar Üst Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Yönetici Ticari Operasyonlar Üst Direktörü
RABİA ABAY Satış Direktörü Yönetici Satış Müdürü
ANIL TIHMINLIOĞLU Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993205


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
18:052.064
Değişim :  0,89% |  18,18
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Önceki Kapanış :  2.046  
En Yüksek
2.075 En Düşük
2.056
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 118,80 29.041.567 % 10,00  
ORCAY 39,92 22.508.906 % 9,97  
DMSAS 11,26 89.613.663 % 9,96  
KRDMB 11,49 110.583.373 % 9,95  
KRDMA 11,49 230.839.122 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5563 13,6140 % -1,40  
Euro 15,4788 15,5475 % -0,97  
Sterlin 18,5903 18,6835 % -0,85  
Frank 14,7739 14,8629 % -0,70  
Riyal 3,6174 3,6355 % -1,29  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.825 1,36  
Altın Gr. 798 798 -10,32  
Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
Gümüş.Ons 23,05 23,07 0,29  
Gümüş Gr. 10,08 10,10 -0,01  
B. Petrol 84,28 84,28 0,56  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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