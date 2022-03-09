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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.03.2022 15:09
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@klimasan.com.tr
elif.turak@klimasan.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Elif Turak Yatırım İlişkileri Müdürü 19.01.2022 +90 236 236 22 33 elif.turak@klimasan.com.tr Semaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 921576




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008694


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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,42% |  28,55
Açılış :  2.036  
Önceki Kapanış :  2.011  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 16,94 404.256 % 10,00  
GRSEL 9,07 399.851 % 9,94  
SASA 55,40 1.964.455.692 % 9,16  
SNGYO 6,02 53.889.011 % 9,06  
AVOD 1,87 80.906.985 % 8,72  
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15:08 Alış Satış %  
Dolar 14,6684 14,6752 % 1,55  
Euro 16,0900 16,1238 % 2,02  
Sterlin 19,2231 19,3195 % 1,79  
Frank 15,7364 15,8312 % 1,52  
Riyal 3,8968 3,9164 % 1,42  
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15:08 Alış Satış %  
Altın Ons 2.013 2.013 -37,84  
Altın Gr. 947 948 -6,45  
Cumhuriyet 6.287 6.382 39,00  
Tam 6.257 6.418 41,11  
Yarım 3.024 3.105 19,89  
Çeyrek 1.517 1.552 9,94  
Gümüş.Ons 26,19 26,23 -0,23  
Gümüş Gr. 12,30 12,32 0,03  
B. Petrol 124 124 -3,74  
Seans Raporu 15:08
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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