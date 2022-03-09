***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.03.2022 15:09
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@klimasan.com.tr
elif.turak@klimasan.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Elif Turak Yatırım İlişkileri Müdürü 19.01.2022 +90 236 236 22 33 elif.turak@klimasan.com.tr Semaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 921576
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008694
BIST
15:082.040
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 28,55
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
15:0814,6752
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2246
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6777
En Düşük
14,4349
15:0816,1238
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,3194
|Açılış
|: 16,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,1548
En Düşük
15,7698
15:08948,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,28
|Açılış
|: 948,74
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
943,48
BIST En Aktif Hisseler15:08
|GZNMI
|16,94
|404.256
|% 10,00
|
|GRSEL
|9,07
|399.851
|% 9,94
|
|SASA
|55,40
|1.964.455.692
|% 9,16
|
|SNGYO
|6,02
|53.889.011
|% 9,06
|
|AVOD
|1,87
|80.906.985
|% 8,72
|
|ALMAD
|1,53
|933.776
|% -10,00
|
|RYSAS
|4,29
|13.065.954
|% -6,33
|
|ISBTR
|60.000,00
|364.000
|% -6,25
|
|EUHOL
|2,76
|15.054.142
|% -6,12
|
|SERVE
|16,07
|289.090
|% -5,41
|
|THYAO
|25,98
|4.131.376.272
|% 2,69
|
|KRDMD
|14,67
|2.357.049.157
|% 0,55
|
|SASA
|55,40
|1.964.455.692
|% 9,16
|
|KOZAL
|140,50
|1.732.266.624
|% -2,84
|
|SISE
|13,37
|1.409.428.794
|% 3,56
|
|ODAS
|1,48
|240.383.374
|% 4,23
|
|KRDMD
|14,67
|2.357.049.157
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.131.376.272
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,66
|511.469.499
|% 1,10
|
|SISE
|13,37
|1.409.428.794
|% 3,56
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6684
|14,6752
|% 1,55
|
|Euro
|16,0900
|16,1238
|% 2,02
|
|Sterlin
|19,2231
|19,3195
|% 1,79
|
|Frank
|15,7364
|15,8312
|% 1,52
|
|Riyal
|3,8968
|3,9164
|% 1,42
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.013
|2.013
|-37,84
|
|Altın Gr.
|947
|948
|-6,45
|
|Cumhuriyet
|6.287
|6.382
|39,00
|
|Tam
|6.257
|6.418
|41,11
|
|Yarım
|3.024
|3.105
|19,89
|
|Çeyrek
|1.517
|1.552
|9,94
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,23
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,32
|0,03
|
|B. Petrol
|124
|124
|-3,74
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23TKFEN
Yüzde 5.19 oranında artışla 18.84 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 534, 514 adet işlem
-
15:22DOHOL
Yüzde 4.84 oranında artışla 3.03 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 745, 746 adet işlem
-
15:21ULUUN
Yüzde 6.75 oranında artışla 9.02 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 589, 480 adet işlem
-
15:20XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 25, 876.00 milyon TL de
-
15:20ASUZU
Yüzde 7.00 oranında artışla 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 665, 989 adet işlem