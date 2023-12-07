***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2023 08:11
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LUIZ EDUARDO MOREIRA CAIO Grup CEO Yönetici
ALPER EROL Genel Müdür Yönetici Satınalma ve Mali İşler Direktörlüğü
DENİZ ALİ FIÇI Ticari Operasyonlar Üst Direktörü ve Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
RABİA ABAY Satış Direktörü Yönetici Satış Müdürü
SEVGÜL YENİGÜN Mali İşler Direktörü Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223206
BIST
'
12:197.835
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -19,66
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:1928,9279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0156
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:1931,2410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1042
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:191.891,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.891,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:17
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,14
|11.213.679
|% 8,51
|
|ALFAS
|101,80
|391.394.842
|% 7,38
|
|MRSHL
|2.134,00
|211.172.637
|% 6,59
|
|IZFAS
|10,76
|53.152.139
|% 6,53
|
|SAMAT
|62,45
|74.115.354
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.795.010
|% -9,78
|
|UFUK
|117,80
|1.981.442
|% -7,75
|
|HUBVC
|10,35
|97.884.405
|% -7,09
|
|THYAO
|253,50
|2.673.315.093
|% 0,90
|
|TUPRS
|151,00
|1.380.244.730
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,53
|1.321.626.580
|% -4,36
|
|SASA
|48,90
|1.273.674.725
|% 1,87
|
|TCELL
|57,75
|1.081.161.383
|% 0,09
|
|EKGYO
|7,43
|622.557.277
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,53
|1.321.626.580
|% -4,36
|
|IHLGM
|1,66
|91.795.010
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,80
|195.975.146
|% -0,41
|
|ODAS
|10,03
|375.508.661
|% -0,79
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9221
|28,9279
|% 0,05
|
|Euro
|31,2209
|31,2417
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,2414
|36,4232
|% 0,13
|
|Frank
|32,9636
|33,1621
|% 0,19
|
|Riyal
|7,6888
|7,7273
|% 0,05
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,97
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|897,33
|899,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,33
|953,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,98
|74,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,92
|2.033,13
|% 0,66
|