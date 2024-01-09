***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoFüsun Çelebi Yatırımcı İlişkileri Müdürü 04.01.2024 +90 236 236 22 33 fusun.celebi@klimasan.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 700599 ve 206019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236144BIST