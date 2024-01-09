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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.01.2024 15:16
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Füsun Çelebi Yatırımcı İlişkileri Müdürü 04.01.2024 +90 236 236 22 33 fusun.celebi@klimasan.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı 700599 ve 206019




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1236144


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BIST En Aktif Hisseler16:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 42,90 17.081.697 % 10,00  
BURCE 148,50 124.268.522 % 10,00  
KBORU 56,80 405.474.536 % 9,97  
HALKB 13,79 439.306.472 % 9,97  
AVHOL 32,94 359.616.505 % 9,95  
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16:41 Alış Satış %  
Dolar 29,9366 29,9411 % 0,24  
Euro 32,7861 32,8008 % 0,11  
Sterlin 37,9903 38,1809 % 0,02  
Frank 35,0654 35,2767 % -0,10  
Riyal 7,9589 7,9988 % 0,22  
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16:41 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,16 23,19 % 0,66  
Platin 940,24 942,69 % 0,66  
Paladyum 985,44 989,32 % 0,66  
Brent Pet. 78,00 78,00 % 0,66  
Altın Ons 2.038,82 2.039,19 % 0,66  
Seans Raporu 16:41
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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