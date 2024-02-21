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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.02.2024 08:31
***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Marcelo Faria de Lima 18640486 TRY 23,54
Marssani Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados 15829400 TRY 19,99
Erwin Theodor Herman Louise Russel (Almond Tree Llc) 14770221 TRY 18,65

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
METALFRIO SOLUTIONS POLAND TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
METALFRIO WEST AFRICA TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI TRY 97 BAĞLI ORTAKLIK
OOO METALFRIO SOLUTIONS RUSSIA TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
OOO ESTATE TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250905


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BIST En Aktif Hisseler10:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKVY 153,30 31.652.703 % 9,97  
UFUK 218,40 5.579.246 % 9,97  
KSTUR 3.425,00 4.962.825 % 9,95  
SODSN 118,50 9.524.556 % 9,93  
TETMT 8.990,00 2.319.420 % 9,33  
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10:59 Alış Satış %  
Dolar 30,9541 30,9600 % 0,16  
Euro 33,4969 33,5050 % 0,17  
Sterlin 38,9845 39,1800 % 0,20  
Frank 35,0013 35,2122 % 0,20  
Riyal 8,2296 8,2708 % 0,14  
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10:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,13 23,17 % 0,66  
Platin 905,65 911,60 % 0,66  
Paladyum 985,59 991,35 % 0,66  
Brent Pet. 82,45 82,45 % 0,66  
Altın Ons 2.028,94 2.029,20 % 0,66  
Seans Raporu 10:59
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