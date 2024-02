***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Marcelo Faria de Lima 18640486 TRY 23,54Marssani Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados 15829400 TRY 19,99Erwin Theodor Herman Louise Russel (Almond Tree Llc) 14770221 TRY 18,65Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMETALFRIO SOLUTIONS POLAND TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKMETALFRIO WEST AFRICA TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI TRY 97 BAĞLI ORTAKLIKOOO METALFRIO SOLUTIONS RUSSIA TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKOOO ESTATE TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK