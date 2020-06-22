***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/ maddesi uyarınca1. 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde1.1 Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Ayşe Onur Güçlü'nün (Başkan) ve Sn. Reha Haznedaroğlu'nun (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine,1.2 Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ayşe Onur Güçlü'nün (Başkan), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun (Üye), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mert Engindeniz'in (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sn. Serkan Uyanık'ın (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine,1.3 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun (Başkan), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine seçilmelerine,karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852362BIST