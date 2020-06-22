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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

22.06.2020 18:12
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***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/   maddesi uyarınca
1. 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde 
1.1 Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Ayşe Onur Güçlü'nün (Başkan) ve Sn. Reha Haznedaroğlu'nun (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine,
1.2 Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ayşe Onur Güçlü'nün (Başkan), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun (Üye), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mert Engindeniz'in (Üye) ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sn. Serkan Uyanık'ın (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine,
1.3 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun (Başkan), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine seçilmelerine,
karar vermiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852362


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