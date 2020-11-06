***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarII-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Sayın Serkan Uyanık'ın ayrılıyor olması nedeniyle yerine 06.11.2020 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak Sayın Kerime Manav atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886876BIST