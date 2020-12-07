***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.12.2020 09:16
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/12/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891596
BIST
15:101.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:107,8395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0265
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:109,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0180
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:10461,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,31
|Açılış
|: 461,70
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:08
|KRVGD
|10,89
|334.671
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.596.494
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.777.228
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|KENT
|428,00
|9.451.203
|% -8,12
|
|NIBAS
|83,25
|20.719.174
|% -7,76
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PETKM
|5,02
|3.205.915.952
|% 8,19
|
|GARAN
|8,99
|966.614.917
|% -1,32
|
|TUPRS
|96,05
|946.553.065
|% 2,62
|
|DOHOL
|2,81
|853.029.314
|% -1,75
|
|SASA
|20,02
|745.270.040
|% 7,00
|
|PETKM
|5,02
|3.205.915.952
|% 8,19
|
|TSKB
|1,85
|569.151.348
|% -4,15
|
|DOHOL
|2,81
|853.029.314
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,07
|569.452.292
|% -2,82
|
|ITTFH
|2,62
|377.497.475
|% 6,50
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8365
|7,8402
|% 0,35
|
|Euro
|9,4907
|9,4964
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,3706
|10,4226
|% -0,92
|
|Frank
|8,7644
|8,8172
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0845
|2,0950
|% 0,38
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-5,12
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-12,18
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,89
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,80
|48,80
|-0,45
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:22SANKO
Yüzde 5.93 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 578, 619 adet işlem
-
15:21TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 197, 717 adet işlem
-
15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.09 ) 1, 469
-
15:19XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 17, 661.00 milyon TL de
-
15:19HDFGS
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 894, 359 adet işlem