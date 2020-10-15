***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2020 10:00
***KLNMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLNMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLNMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881884
BIST
10:041.189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.189
En Düşük
1.186
10:047,9157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
10:049,2980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
10:04483,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 483,57
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler10:02
|EUYO
|3,41
|831.293
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|
|ESEN
|13,67
|1.061.106
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,10
|875.228
|% 9,97
|
|CELHA
|15,56
|1.281.117
|% 9,96
|
|PENGD
|5,49
|1.811.003
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|178.100
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|79.628
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|228.281
|% -9,99
|
|VANGD
|11,98
|928.738
|% -9,99
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 0,00
|
|SISE
|6,76
|951.159.975
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,64
|623.940.069
|% 0,00
|
|TCELL
|16,90
|451.366.187
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,13
|440.265.411
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|309.436.896
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,13
|440.265.411
|% 0,00
|
|SISE
|6,76
|951.159.975
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,77
|203.121.588
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,20
|248.348.986
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9149
|7,9199
|% 0,12
|
|Euro
|9,2979
|9,3075
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2776
|10,3292
|% 0,16
|
|Frank
|8,6393
|8,6913
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1067
|2,1173
|% 0,20
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-4,17
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,12
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,25
|43,25
|-0,07
|
Seans Raporu
10:02
daha fazla
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10:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, OYAKC, SAHOL
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TSKB, ASELS
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10:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 87 kaybederek (% -0.17 ) 1, 080
-
10:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, CELHA, ATSYH, ESEN, DIRIT, DAGHL, PEGYO, ISBIR, FORMT, BRKO
-
10:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BALAT, BASCM, TKURU, DENGE, ARTI, SELGD, KERVN, EMNIS, YAPRK, IHGZT