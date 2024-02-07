***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
07.02.2024 17:07
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
07.09.2023 tarih ve 2023/98 sayılı Ümraniye Belediye Meclis Kararı ve 16.12.2023 tarih ve 5580/71 Valilik Onayı ile yapılan düzenleme, 5593 Sayılı Belediye Kanununun 12. maddesi gereği Bankamızın yeni adresi "İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok N10 Ümraniye /İstanbul" olarak değiştirilmiştir. Adres değişikliği 07.02.2024 tarih ve 11017 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 12/01/2024 07/02/2024 11017
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247678
BIST
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18:058.843
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -26,13
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.843
En Yüksek
8.940
18:0530,5990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0467
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
18:0532,9858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0910
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
18:052.006,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,36
|Açılış
|: 2.006,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.011,27
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|15,40
|308.211.888
|% 10,00
|
|EUPWR
|200,20
|2.358.405.038
|% 10,00
|
|MERKO
|12,21
|88.013.947
|% 10,00
|
|SMRTG
|71,55
|1.367.134.906
|% 9,99
|
|AVHOL
|56,70
|143.340.977
|% 9,99
|
|KRGYO
|35,36
|206.973.874
|% -9,98
|
|DOFER
|49,56
|697.593.804
|% -9,97
|
|KTLEV
|82,75
|162.986.512
|% -8,51
|
|DIRIT
|16,08
|6.862.961
|% -7,80
|
|BORLS
|39,92
|380.009.377
|% -7,64
|
|THYAO
|286,00
|8.642.863.705
|% -1,72
|
|EREGL
|45,02
|7.266.452.167
|% 1,86
|
|TUPRS
|154,30
|5.484.213.327
|% -0,13
|
|ASTOR
|128,00
|5.336.242.837
|% 2,81
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|TSPOR
|1,65
|595.022.792
|% -0,60
|
|ZOREN
|4,98
|1.776.866.279
|% -0,40
|
|AKFGY
|2,24
|527.269.836
|% 2,28
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|EKGYO
|10,30
|1.876.152.918
|% -1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5946
|30,6012
|% 0,16
|
|Euro
|32,9759
|32,9866
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,5063
|38,6994
|% 0,31
|
|Frank
|34,9201
|35,1305
|% -0,22
|
|Riyal
|8,1388
|8,1796
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|881,89
|883,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|896,16
|902,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,95
|78,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,01
|2.039,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TCELL, SASA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 07 artarak (% 0.10 ) 7, 799
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ESEN, ZEDUR, MERKO, NATEN, SKYMD, AVHOL, FONET, ACSEL, CMBTN, MANAS
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17:58
IMASM, IDEAS, BNTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
BORLS, EMNIS, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında