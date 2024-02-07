***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar07.09.2023 tarih ve 2023/98 sayılı Ümraniye Belediye Meclis Kararı ve 16.12.2023 tarih ve 5580/71 Valilik Onayı ile yapılan düzenleme, 5593 Sayılı Belediye Kanununun 12. maddesi gereği Bankamızın yeni adresi "İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. B Blok N10 Ümraniye /İstanbul" olarak değiştirilmiştir. Adres değişikliği 07.02.2024 tarih ve 11017 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 12/01/2024 07/02/2024 11017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247678BIST