***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın mevcut 2.500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.000.000.000,-TL (%120,00 oranında) nakdi (bedelli) artışı ile 5.500.000.000,-TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 3.000.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin 13.02.2024 tarihinde Taslak İzahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur. Onaya sunulan Taslak İzahname-3/3 ekte verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249130BIST