***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2021 09:51
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız ile Agence Française de Développement (AFD) arasında yapılması planlanan 100 milyon Euro'luk tahvil ihracı tahsisli satış işlemi (private placement ) için 24 Kasım 2021'de bir ön protokol imzalanmıştır.
Tahvil, Bankamızın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olan güçlü bağlılığını gösteren Banka'nın Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil Çerçevesi ile uyumlu olarak yapılandırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979560
BIST
11:591.797
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -21,99
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
11:5912,0725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0727
|Açılış
|: 12,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
11:5913,6097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1423
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
11:59699,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 9,20
|Açılış
|: 699,50
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler11:59
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|14.408.422
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|25.899.710
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|112.204.766
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,92
|31.274.431
|% -8,96
|
|KZBGY
|28,34
|54.242.442
|% -6,78
|
|PGSUS
|91,40
|222.962.760
|% -6,64
|
|TAVHL
|27,56
|194.247.134
|% -6,58
|
|THYAO
|17,56
|1.190.949.279
|% -6,50
|
|THYAO
|17,56
|1.190.949.279
|% -6,50
|
|GARAN
|11,61
|615.847.537
|% -1,11
|
|YKBNK
|3,31
|517.605.585
|% -0,60
|
|SASA
|39,18
|513.282.154
|% 0,10
|
|KRDMD
|8,72
|476.078.298
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,31
|517.605.585
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,18
|180.927.434
|% -1,36
|
|THYAO
|17,56
|1.190.949.279
|% -6,50
|
|HALKB
|5,24
|328.238.663
|% -0,19
|
|MOBTL
|1,69
|93.415.047
|% 1,20
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0475
|12,0725
|% 0,61
|
|Euro
|13,5776
|13,6097
|% 1,06
|
|Sterlin
|16,0282
|16,1086
|% 0,56
|
|Frank
|12,9573
|13,0353
|% 1,47
|
|Riyal
|3,2105
|3,2266
|% 0,67
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|13,49
|
|Altın Gr.
|697
|697
|6,72
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,08
|9,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,53
|78,53
|-3,69
|