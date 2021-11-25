***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız ile Agence Française de Développement (AFD) arasında yapılması planlanan 100 milyon Euro'luk tahvil ihracı tahsisli satış işlemi (private placement ) için 24 Kasım 2021'de bir ön protokol imzalanmıştır.Tahvil, Bankamızın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olan güçlü bağlılığını gösteren Banka'nın Yeşil ve Sürdürülebilir Tahvil Çerçevesi ile uyumlu olarak yapılandırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979560BIST