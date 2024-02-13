***KLNMA* *KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.02.2024 15:56
***KLNMA******KLN*** TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 5.500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KLNMA, TRATKBNK91N6 2.500.000.000 3.000.000.000,000 120,00000 1,00
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.500.000.000 3.000.000.000,000 120,00000
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Bankamızın mevcut 2.500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.000.000.000,-TL (%120,00 oranında) nakdi (bedelli) artışı ile 5.500.000.000,-TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 3.000.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 13.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249127
BIST