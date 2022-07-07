***KLRHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.07.2022 09:15
***KLRHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kiler Holding A.Ş., KLRHO.E işlem koduyla 07/07/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 7,10 TL Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042721
BIST
10:022.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,07
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.413
En Düşük
2.408
10:0217,2816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0661
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,3021
En Düşük
17,1857
10:0217,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1046
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6795
En Düşük
17,5271
10:02968,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,83
|Açılış
|: 968,53
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,31
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler10:00
|IZFAS
|5,36
|1.727.160
|% 138,68
|
|UFUK
|69,00
|1.219.501
|% 9,61
|
|SMRTG
|26,72
|84.791.515
|% 7,05
|
|BOSSA
|60,30
|6.572.701
|% 6,44
|
|ERCB
|33,70
|182.890
|% 6,04
|
|DOKTA
|29,58
|19.641
|% -1,00
|
|GEREL
|4,45
|79.495
|% -0,89
|
|RODRG
|20,40
|828.658
|% -0,87
|
|EMKEL
|2,54
|193.759
|% -0,78
|
|ENKAI
|17,66
|197.704
|% -0,51
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% 0,00
|
|SASA
|40,30
|867.179.717
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,00
|
|PETKM
|8,34
|446.297.362
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|68.090.922
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,44
|254.653.027
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2627
|17,2826
|% 0,39
|
|Euro
|17,6301
|17,6603
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,5794
|20,6826
|% 0,57
|
|Frank
|17,7345
|17,8413
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5855
|4,6085
|% 0,29
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,44
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,80
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.510
|6.628
|20,00
|
|Yarım
|3.186
|3.241
|10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.620
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,21
|