***KLRHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
06.07.2022 16:15
***KLRHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Kiler Holding payları, 07/07/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali, BIST Holding ve Yatırım ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 650.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %15 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
KILER HOLDING XUTUM 07/07/2022
KILER HOLDING XTUMY 07/07/2022
KILER HOLDING XYLDZ 07/07/2022
KILER HOLDING XHARZ 07/07/2022
KILER HOLDING XUMAL
17:342.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 36,78
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.410
En Düşük
2.370
17:3417,1908
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2173
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:3417,5123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0448
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:34971,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,01
|Açılış
|: 971,79
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KONYA
|991,70
|57.434.905
|% 9,99
|
|FONET
|12,67
|13.324.054
|% 9,98
|
|POLHO
|4,52
|65.532.687
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.565.727
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|82.410.630
|% 9,96
|
|ULUSE
|186,30
|10.220.885
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,14
|26.461.933
|% -8,70
|
|GESAN
|45,98
|261.939.681
|% -5,20
|
|AKGRT
|2,61
|37.540.895
|% -4,74
|
|KRGYO
|7,41
|56.672.632
|% -4,39
|
|THYAO
|48,56
|5.033.929.314
|% 3,32
|
|EREGL
|26,66
|1.861.876.624
|% 2,22
|
|SISE
|21,26
|1.598.815.617
|% 1,24
|
|TUPRS
|246,60
|1.138.799.218
|% -3,37
|
|HEKTS
|30,56
|1.063.200.171
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,76
|808.950.113
|% -1,08
|
|TSKB
|2,03
|272.506.036
|% 4,64
|
|YKBNK
|4,21
|564.613.357
|% 0,96
|
|THYAO
|48,56
|5.033.929.314
|% 3,32
|
|ODAS
|2,79
|254.328.480
|% 0,36
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1579
|17,1967
|% 1,31
|
|Euro
|17,4725
|17,5130
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,4490
|20,5515
|% 1,10
|
|Frank
|17,6740
|17,7805
|% 1,30
|
|Riyal
|4,5755
|4,5984
|% 1,54
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-13,74
|
|Altın Gr.
|972
|972
|9,66
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.538
|6.633
|31,00
|
|Yarım
|3.200
|3.243
|15,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,83
|
Seans Raporu
17:32
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17:47TSKB
Yüzde 5.15 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 314, 182 adet işlem
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17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 75 artarak (% 1.39 ) 2, 605
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17:46XU100
Endeks 2, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 26, 595.00 milyon TL de
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17:45DGNMO
Yüzde 4.58 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 296, 754 adet işlem
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17:44PENTA
Yüzde 6.53 oranında artışla 407.90 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 098 adet işlem