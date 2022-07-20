***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.07.2022 10:01
***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KLRHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLRHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046724
BIST
12:442.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,89
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
12:4417,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0339
|Açılış
|: 17,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
12:4418,0436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0751
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
12:44968,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,16
|Açılış
|: 968,52
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler12:42
|RHEAG
|1,98
|1.772.705
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|43.754.473
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.368.992
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|22.756.697
|% 9,89
|
|VANGD
|3,67
|2.707.127
|% 9,88
|
|KRSTL
|7,63
|49.381.147
|% -7,74
|
|KONYA
|1.237,20
|52.297.616
|% -5,99
|
|GLRYH
|3,62
|98.634.416
|% -5,97
|
|KZBGY
|77,70
|9.120.220
|% -4,50
|
|PRDGS
|2,71
|22.494.095
|% -4,24
|
|THYAO
|51,10
|1.608.116.749
|% 0,00
|
|SISE
|21,32
|1.076.937.797
|% 0,66
|
|EREGL
|28,04
|562.175.588
|% 1,23
|
|HEKTS
|34,20
|550.701.207
|% 3,76
|
|SASA
|43,00
|518.186.056
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,99
|364.439.567
|% -0,99
|
|ODAS
|3,58
|264.028.967
|% 3,47
|
|TSKB
|2,27
|163.656.166
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,23
|72.208.840
|% 4,24
|
|KARSN
|7,64
|443.143.238
|% 4,23
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5827
|17,5992
|% 0,23
|
|Euro
|18,0249
|18,0395
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,0903
|21,1960
|% 0,46
|
|Frank
|18,0915
|18,2005
|% 0,26
|
|Riyal
|4,6720
|4,6954
|% 0,25
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|1,47
|
|Altın Gr.
|969
|969
|3,02
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|1,00
|
|Tam
|6.573
|6.625
|-6,00
|
|Yarım
|3.203
|3.238
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.620
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,01
|