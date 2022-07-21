***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2022 10:26
***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLRHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047122
BIST
10:322.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,31
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.521
10:3217,6464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0447
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6571
En Düşük
17,5641
10:3218,0312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1060
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0626
En Düşük
17,9005
10:32959,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,59
|Açılış
|: 959,65
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler10:32
|DOBUR
|50,80
|4.934.243
|% 9,96
|
|VANGD
|4,00
|5.296.745
|% 8,99
|
|KAPLM
|55,30
|21.121.564
|% 8,11
|
|BOSSA
|12,68
|45.769.805
|% 7,64
|
|TIRE
|26,70
|30.803.424
|% 7,23
|
|KLRHO
|13,24
|41.227.796
|% -4,06
|
|GRNYO
|2,41
|974.864
|% -3,98
|
|IMASM
|65,80
|4.791.883
|% -3,09
|
|GESAN
|50,25
|28.445.410
|% -2,80
|
|ALKA
|42,14
|15.306.183
|% -2,77
|
|THYAO
|51,40
|651.241.555
|% 0,10
|
|FROTO
|269,70
|253.723.179
|% 3,06
|
|SISE
|21,32
|250.880.001
|% 0,66
|
|EKGYO
|3,04
|242.013.068
|% 1,00
|
|ASELS
|22,40
|228.114.001
|% 0,99
|
|EKGYO
|3,04
|242.013.068
|% 1,00
|
|SKBNK
|1,28
|66.591.605
|% 3,23
|
|ODAS
|3,63
|158.151.829
|% 1,40
|
|YKBNK
|4,60
|109.618.199
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,30
|28.067.508
|% 0,78
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6309
|17,6464
|% 0,25
|
|Euro
|18,0147
|18,0312
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,0197
|21,1251
|% -0,01
|
|Frank
|18,0469
|18,1556
|% 0,01
|
|Riyal
|4,6779
|4,7014
|% 0,18
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-5,92
|
|Altın Gr.
|959
|960
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.542
|6.616
|8,00
|
|Yarım
|3.187
|3.237
|8,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.618
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,50
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,66
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Seans Raporu
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