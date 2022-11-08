***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 10:31
***KLRHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLRHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077828
BIST
10:394.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 17,60
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.362
En Düşük
4.297
10:3918,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1210
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,5995
En Düşük
18,4157
10:3918,5993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0643
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6065
En Düşük
18,4643
10:39998,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,86
|Açılış
|: 998,00
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,13
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler10:39
|DESA
|42,98
|27.189.742
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|106.729.144
|% 9,94
|
|GARFA
|21,20
|4.355.366
|% 7,78
|
|COSMO
|99,90
|1.753.944
|% 7,59
|
|DITAS
|23,32
|5.363.785
|% -36,77
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|MARKA
|3,53
|622.802
|% -9,49
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|EREGL
|38,18
|3.978.696.227
|% 4,26
|
|THYAO
|108,00
|1.984.620.270
|% 0,75
|
|KRDMD
|13,75
|1.552.741.790
|% -0,72
|
|PETKM
|14,50
|979.075.904
|% -1,02
|
|ASELS
|36,06
|908.539.395
|% 1,12
|
|EKGYO
|4,65
|850.055.176
|% -2,92
|
|KRDMD
|13,75
|1.552.741.790
|% -0,72
|
|EREGL
|38,18
|3.978.696.227
|% 4,26
|
|SKBNK
|2,11
|168.474.723
|% 1,44
|
|PETKM
|14,50
|979.075.904
|% -1,02
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5940
|18,5980
|% 0,65
|
|Euro
|18,5865
|18,5993
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,2536
|21,3602
|% 0,17
|
|Frank
|18,6762
|18,7888
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9337
|4,9585
|% 0,60
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,44
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,95
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.681
|6.742
|-6,00
|
|Yarım
|3.255
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,68
|97,68
|-0,24
|
Seans Raporu
10:39
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10:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, AKSEN, HEKTS
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10:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, GUBRF, TKFEN