***KLRHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.08.2022 12:48
***KLRHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KLRHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ümit Kiler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058530
BIST
12:543.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 23,81
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.127
12:5418,1825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0192
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
12:5418,1938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0582
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,2093
En Düşük
18,0904
12:541.022,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,61
|Açılış
|: 1.022,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler12:54
|IHAAS
|65,45
|6.562.699
|% 10,00
|
|VAKBN
|6,05
|202.780.046
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.134.256.488
|% 9,99
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|SILVR
|28,36
|4.238.538
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|52.886.281
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|8.550.781
|% -9,93
|
|SANFM
|15,30
|20.082.636
|% -6,42
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|ISCTR
|7,95
|3.735.831.135
|% 1,40
|
|AKBNK
|12,04
|3.646.221.808
|% 0,50
|
|PETKM
|13,10
|3.134.256.488
|% 9,99
|
|YKBNK
|6,71
|3.118.900.167
|% 2,29
|
|ASELS
|27,28
|3.078.344.418
|% 4,12
|
|EKGYO
|4,00
|2.255.450.502
|% 4,17
|
|ISCTR
|7,95
|3.735.831.135
|% 1,40
|
|YKBNK
|6,71
|3.118.900.167
|% 2,29
|
|AKBNK
|12,04
|3.646.221.808
|% 0,50
|
|PETKM
|13,10
|3.134.256.488
|% 9,99
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1678
|18,1825
|% 0,11
|
|Euro
|18,1847
|18,1938
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,4418
|21,5493
|% 0,02
|
|Frank
|18,7858
|18,8990
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8260
|4,8502
|% 0,10
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-8,79
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|6.814
|6.917
|-6,00
|
|Tam
|6.845
|6.894
|-37,00
|
|Yarım
|3.335
|3.370
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.685
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,08
|