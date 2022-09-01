***KLRHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.09.2022 09:42
***KLRHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KLRHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vahit Kiler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059218
BIST
10:593.133
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -38,56
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.132
10:5918,2143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
10:5918,3111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
10:59998,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,54
|Açılış
|: 998,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler10:59
|SMRTG
|41,18
|124.153.392
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|DOGUB
|10,32
|10.492.488
|% 8,52
|
|VAKBN
|7,93
|1.289.425.690
|% 8,48
|
|BRMEN
|2,98
|325.315
|% 8,36
|
|MTRKS
|52,80
|1.382.304
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|ESCAR
|40,98
|11.691.509
|% -5,14
|
|THYAO
|71,05
|1.966.715.740
|% -2,80
|
|HALKB
|9,21
|1.835.967.340
|% 6,84
|
|VAKBN
|7,93
|1.289.425.690
|% 8,48
|
|PETKM
|14,11
|1.024.783.902
|% -2,15
|
|EKGYO
|4,04
|888.668.886
|% 0,75
|
|EKGYO
|4,04
|888.668.886
|% 0,75
|
|HALKB
|9,21
|1.835.967.340
|% 6,84
|
|VAKBN
|7,93
|1.289.425.690
|% 8,48
|
|YKBNK
|6,95
|772.652.233
|% -1,28
|
|ZOREN
|3,06
|280.780.510
|% 4,44
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1984
|18,2143
|% 0,16
|
|Euro
|18,2937
|18,3111
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,0664
|21,1721
|% -0,06
|
|Frank
|18,5677
|18,6796
|% 0,20
|
|Riyal
|4,8322
|4,8564
|% 0,16
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-7,84
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.708
|6.760
|-14,00
|
|Yarım
|3.268
|3.305
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.652
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,75
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,13
|
|B. Petrol
|95,09
|95,09
|-0,55
|
Seans Raporu
10:59
daha fazla
-
11:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -53, 64 kaybederek (% -1.55 ) 3, 401
-
11:12
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, HALKB, VAKBN
-
11:12
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, HALKB, VAKBN
-
11:12XU100
Endeks 3, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 18, 333.00 milyon TL de
-
11:11ESCAR
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 41.02 lira fiyatla işlem gören hissede 293, 706 adet işlem