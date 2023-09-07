***KLRHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2023 09:01
***KLRHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KLRHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ümit Kiler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192426
BIST
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10:288.272
En Düşük
|Değişim
|: 1,11%
|| 90,46
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.281
10:2826,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0249
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
27,2329
En Düşük
26,7332
10:2828,8026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0341
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
29,0760
En Düşük
28,6978
10:281.655,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.655,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler10:28
|GRNYO
|12,10
|15.095.615
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|595.846
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|450.153
|% 10,00
|
|ARZUM
|61,70
|118.438.694
|% 9,98
|
|OFSYM
|101,70
|75.050.227
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|329.534.549
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|176.289.051
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|562.817.577
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|70.993.219
|% -9,97
|
|BRSAN
|774,50
|1.649.117.075
|% 6,50
|
|THYAO
|246,20
|1.017.571.056
|% 0,49
|
|ASELS
|41,52
|997.789.082
|% 0,83
|
|ISCTR
|24,86
|927.896.288
|% 1,22
|
|SISE
|54,90
|764.903.882
|% 1,01
|
|EKGYO
|9,26
|431.781.912
|% 0,22
|
|ISCTR
|24,86
|927.896.288
|% 1,22
|
|ASELS
|41,52
|997.789.082
|% 0,83
|
|YKBNK
|17,07
|394.930.549
|% 1,07
|
|SKBNK
|4,66
|103.568.939
|% 1,97
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8357
|26,8409
|% 0,09
|
|Euro
|28,7788
|28,8026
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,3705
|33,5378
|% -0,18
|
|Frank
|29,9694
|30,1499
|% 0,00
|
|Riyal
|7,1381
|7,1739
|% 0,16
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|1,68
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|3,06
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.995
|11.094
|-17,00
|
|Yarım
|5.515
|5.568
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.749
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,37
|90,37
|-0,23
|
Seans Raporu
10:28
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10:43BRYAT
Yüzde 7.29 oranında artışla 2, 596.30 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 746 adet işlem
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10:41XU100
Endeks 8, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 18, 639.00 milyon TL de
-
10:41BRYAT
Yüzde 7.48 oranında artışla 2, 601.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 274 adet işlem
-
10:40AGHOL
Yüzde 5.86 oranında artışla 240.20 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 932 adet işlem
-
10:39AVGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 072, 951 adet işlem