***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 3.200.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 650.000.000,00 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %150,00 oranında 975.000.000,00 TL artırılarak 1.625.000.000,00 TL 'na çıkarılması ve esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6 maddesnin tadili için 17.04.2023 karihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru 01.06.2023 arihinde onaylanmış olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Tadil maddesi ektedir.Kamuyona saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158800BIST