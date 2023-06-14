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***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

14.06.2023 20:46
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme


***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

rketimizin Esas Sözleşmesi'nin 6 nci maddelerinin tadili 14.06.2023 tarih ve 10852 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olup güncel Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır. Kamuoyuna Sayıgıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/06/2023 14/06/2023 10852



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158802


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