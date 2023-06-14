***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
14.06.2023 20:46
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
rketimizin Esas Sözleşmesi'nin 6 nci maddelerinin tadili 14.06.2023 tarih ve 10852 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olup güncel Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır. Kamuoyuna Sayıgıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 14/06/2023 14/06/2023 10852
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158802
BIST
18:055.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -68,28
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.322
En Yüksek
5.491
18:0523,5795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0518
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
18:0525,5219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0433
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6161
En Düşük
25,2311
18:051.474,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.474,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.469,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|17,05
|183.816.465
|% 10,00
|
|ONCSM
|89,65
|278.435.914
|% 10,00
|
|SNPAM
|14,74
|1.330.711
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.400.878
|% 10,00
|
|IDEAS
|31,68
|28.357.607
|% 10,00
|
|FENER
|62,10
|889.125.717
|% -10,00
|
|BURCE
|175,60
|73.223.509
|% -9,99
|
|PENTA
|22,60
|917.901.093
|% -9,96
|
|MERCN
|28,40
|27.013.724
|% -7,19
|
|MMCAS
|4,43
|263.548
|% -7,13
|
|THYAO
|182,90
|12.582.934.035
|% 2,87
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|SASA
|54,95
|5.041.703.017
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,10
|1.848.055.177
|% -4,18
|
|SKBNK
|2,56
|467.686.611
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5640
|23,5795
|% -0,22
|
|Euro
|25,4978
|25,5219
|% 0,17
|
|Sterlin
|29,6919
|29,8408
|% -0,08
|
|Frank
|26,0187
|26,1755
|% 0,04
|
|Riyal
|6,2646
|6,2960
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|3,62
|
|Altın Gr.
|1.473
|1.474
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|9.992
|10.002
|-69,00
|
|Tam
|9.793
|10.055
|-71,63
|
|Yarım
|4.762
|4.863
|-36,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.431
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,94
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,13
|0,13
|
|B. Petrol
|73,20
|73,20
|-1,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TTKOM
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 912, 920 adet işlem
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 48.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 469 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 42.76 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 137 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 80, 936.00 milyon TL de
-
17:55EKGYO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 560, 961 adet işlem