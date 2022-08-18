***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
18.08.2022 17:34
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu "ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056734
BIST
17:583.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 42,39
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
17:5818,1040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1561
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
17:5818,3840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1072
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
17:581.025,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,17
|Açılış
|: 1.025,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler17:56
|EKIZ
|9,35
|1.793.200
|% 10,00
|
|GOLTS
|69,45
|12.510.445
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|3.849.840
|% 9,98
|
|TUKAS
|15,77
|257.738.274
|% 9,97
|
|VKING
|6,07
|4.978.007
|% 9,96
|
|KGYO
|17,82
|26.443.822
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.392.474
|% -9,99
|
|AYES
|28,26
|828.509
|% -9,94
|
|SKTAS
|3,20
|52.145.700
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|60.158.216
|% -8,79
|
|THYAO
|69,80
|6.442.903.451
|% 1,60
|
|EREGL
|29,60
|6.211.363.691
|% 5,94
|
|SISE
|25,52
|5.349.668.831
|% 5,19
|
|YKBNK
|5,94
|4.735.271.734
|% -1,16
|
|KRDMD
|11,73
|4.579.804.682
|% 7,32
|
|YKBNK
|5,94
|4.735.271.734
|% -1,16
|
|EKGYO
|3,67
|2.623.513.971
|% -2,39
|
|ISCTR
|7,12
|3.366.171.580
|% 4,86
|
|KRDMD
|11,73
|4.579.804.682
|% 7,32
|
|ALBRK
|1,96
|779.320.558
|% -0,51
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0839
|18,0911
|% 0,80
|
|Euro
|18,3495
|18,3867
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,6653
|21,7739
|% 0,47
|
|Frank
|18,8912
|19,0050
|% 0,55
|
|Riyal
|4,8032
|4,8273
|% 0,76
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|1,55
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|9,31
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.878
|6.946
|30,00
|
|Yarım
|3.351
|3.396
|15,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,77
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,07
|
|B. Petrol
|96,07
|96,07
|2,42
|
Seans Raporu
17:56
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17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
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17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
-
17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
-
17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem