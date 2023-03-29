***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.03.2023 09:08
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 28.03.2023 tarih ve E-18454353-100.06-16199 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128932
BIST
10:424.768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -43,56
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
10:4219,1329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 4,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,2700
|
19,3183
En Düşük
19,0959
10:4220,7346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
21,0101
En Düşük
20,6798
10:421.206,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,70
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:42
|EKSUN
|71,50
|1.570.069
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|19.029.106
|% 10,00
|
|ONCSM
|145,40
|26.563.437
|% 9,98
|
|PCILT
|24,76
|12.511.591
|% 9,95
|
|KRGYO
|12,72
|12.089.787
|% 9,94
|
|SANEL
|14,23
|10.399.224
|% -9,99
|
|IHAAS
|156,20
|19.362.865
|% -9,97
|
|CANTE
|42,88
|94.222.360
|% -9,42
|
|EMKEL
|8,32
|17.178.212
|% -7,76
|
|YYLGD
|30,28
|33.048.156
|% -7,51
|
|AKFYE
|23,12
|1.827.835.189
|% 2,30
|
|ASTOR
|51,00
|1.438.401.610
|% -6,68
|
|THYAO
|117,90
|1.049.080.185
|% -1,26
|
|EREGL
|35,58
|493.189.172
|% -0,61
|
|KOZAL
|19,81
|410.863.222
|% -2,70
|
|AKFYE
|23,12
|1.827.835.189
|% 2,30
|
|EKGYO
|6,21
|248.871.852
|% -2,51
|
|ASTOR
|51,00
|1.438.401.610
|% -6,68
|
|ISCTR
|12,92
|356.273.328
|% -0,62
|
|KATMR
|1,29
|31.889.843
|% 0,78
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1287
|19,1329
|% 0,09
|
|Euro
|20,7244
|20,7346
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,4924
|23,6103
|% -0,12
|
|Frank
|20,6989
|20,8235
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0778
|5,1032
|% 0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-11,39
|
|Altın Gr.
|1.206
|1.207
|-6,70
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.165
|8.268
|-63,00
|
|Yarım
|4.003
|4.046
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.001
|2.023
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|0,47
|
Seans Raporu
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