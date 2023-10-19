***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.10.2023 09:17
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin18.10.2023 tarih ve E-18454353-100.06-20719 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207621
BIST
'
11:047.884
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 41,32
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.932
11:0428,0044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,5091
En Düşük
27,8969
11:0429,6058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0832
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0718
En Düşük
29,4688
11:041.756,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.756,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler11:04
|MEKAG
|44,24
|2.650.507
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|13.251.436
|% 10,00
|
|A1CAP
|37,64
|48.586.163
|% 9,99
|
|SODSN
|83,15
|1.858.319
|% 9,99
|
|GLBMD
|37,72
|17.486.436
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.051,40
|3.163.663
|% -10,00
|
|KLNMA
|37,00
|2.524.288
|% -9,18
|
|ENSRI
|35,00
|38.113.620
|% -6,57
|
|MAALT
|1.133,10
|118.607.035
|% -5,54
|
|ORMA
|108,10
|114.586
|% -5,18
|
|THYAO
|217,80
|1.681.408.682
|% 0,60
|
|BRSAN
|965,80
|1.344.037.832
|% 4,07
|
|TUPRS
|138,30
|1.051.611.230
|% -2,05
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ISMEN
|41,16
|645.620.451
|% 9,53
|
|ZOREN
|5,95
|369.030.270
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,41
|391.808.340
|% 1,09
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ODAS
|11,91
|370.128.261
|% 0,17
|
|VAKBN
|16,83
|443.094.245
|% 2,62
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9990
|28,0044
|% 0,02
|
|Euro
|29,5833
|29,6058
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,8542
|34,0240
|% -0,02
|
|Frank
|31,0265
|31,2134
|% 0,11
|
|Riyal
|7,4474
|7,4847
|% 0,16
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|5,22
|
|Altın Gr.
|1.756
|1.757
|4,83
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.872
|11.982
|-13,00
|
|Yarım
|5.954
|6.014
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.968
|3.007
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,68
|20,70
|0,14
|
|B. Petrol
|90,30
|90,30
|-1,20
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:18BRSAN
Yüzde 4.25 oranında artışla 967.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 199 adet işlem
-
11:17ISMEN
Yüzde 9.79 oranında artışla 41.26 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 327, 915 adet işlem
-
11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 61 artarak (% 0.24 ) 8, 222
-
11:16XU100
Endeks 7, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 271.00 milyon TL de
-
11:16DOFER
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 724 adet işlem