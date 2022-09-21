***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince,Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyon sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak Ahmet Necip Koçak'ın, Yatırımcı İlişkileri Bölüm görevlisi olarak Öztürk Keskin'in atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064503BIST