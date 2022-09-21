***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 16:19
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II:17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi gereğince,
Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyon sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak Ahmet Necip Koçak'ın, Yatırımcı İlişkileri Bölüm görevlisi olarak Öztürk Keskin'in atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064503
BIST
16:043.276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,41
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
16:0418,3395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
16:0418,1929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0614
|Açılış
|: 18,2800
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|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
16:04986,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,19
|Açılış
|: 985,91
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ZOREN
|3,96
|958.216.083
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.640.862
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|114.211.999
|% 9,96
|
|EGGUB
|66,95
|77.641.488
|% 9,93
|
|CEMAS
|1,56
|212.332.239
|% 9,86
|
|KZBGY
|32,12
|71.199.975
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|11.984.742
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|204.199.182
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|814.586.844
|% -9,83
|
|THYAO
|70,35
|4.033.446.228
|% -2,90
|
|ASELS
|32,28
|3.349.665.800
|% 4,94
|
|VAKBN
|8,16
|2.486.885.217
|% -3,20
|
|GARAN
|19,57
|2.165.429.957
|% -2,83
|
|HALKB
|8,20
|2.032.935.509
|% -2,50
|
|EKGYO
|3,95
|1.476.091.253
|% -1,50
|
|VAKBN
|8,16
|2.486.885.217
|% -3,20
|
|YKBNK
|7,09
|1.959.923.986
|% -0,98
|
|ZOREN
|3,96
|958.216.083
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,12
|814.586.844
|% -9,83
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3126
|18,3395
|% 0,11
|
|Euro
|18,1804
|18,1929
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,7296
|20,8335
|% -0,22
|
|Frank
|18,9514
|19,0656
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8567
|4,8811
|% 0,09
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,87
|
|Altın Gr.
|986
|986
|5,91
|
|Cumhuriyet
|6.665
|6.765
|20,00
|
|Tam
|6.688
|6.774
|-1,00
|
|Yarım
|3.259
|3.304
|5,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,20
|
|B. Petrol
|92,33
|92,33
|1,71
|