***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.05.2023 18:44
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Holdingimizin halka arz sürecinde yatırımcılarımızla paylaşıldığı üzere, %55 bağlı ortaklığımız Biskon Yapı A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulan Kiler Tekstil Enerji Yatırımları San ve Tic. A.Ş.'nin Bitlis'in Tatvan ilçesinde 200 bin metrekare alan üzerinde 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde hayata geçirmeyi planladığı iplik fabrikası yatırımında makine tedarikçisi firmalarla yapılan görüşmeler sonrasında makina ve ekipman teslimatı 6 ay öne alınmıştır. Buna göre, makinelerin teslimatı Ekim 2023'te başlayacak olup fabrikanın tam kapasiteyle hedeflenen devreye giriş tarihi 2024 yılının ilk yarısında olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152879
BIST
18:004.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -35,54
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.416
18:0019,8313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
18:0021,4502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0351
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
18:001.258,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,53
|Açılış
|: 1.258,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.255,45
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|19,36
|125.681.394
|% 10,00
|
|POLTK
|2.559,70
|20.241.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|86,45
|182.399.154
|% 9,99
|
|ERCB
|94,65
|281.316.155
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,88
|30.183.543
|% 9,96
|
|SAMAT
|28,94
|235.450.065
|% -9,96
|
|KAYSE
|15,85
|872.886.584
|% -8,65
|
|DOBUR
|32,30
|33.407.678
|% -8,55
|
|ORMA
|50,25
|756.338
|% -8,22
|
|GSRAY
|8,13
|305.566.042
|% -7,61
|
|THYAO
|135,50
|5.768.994.748
|% 2,19
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|ASTOR
|50,65
|2.275.471.091
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|EKGYO
|6,46
|1.948.893.692
|% 6,43
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|YKBNK
|8,71
|1.630.592.431
|% -4,29
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8267
|19,8308
|% 0,09
|
|Euro
|21,4499
|21,4564
|% 0,19
|
|Sterlin
|24,5601
|24,6833
|% -0,10
|
|Frank
|21,9888
|22,1213
|% 0,23
|
|Riyal
|5,2717
|5,2981
|% 0,09
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.259
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|9.147
|9.285
|-9,00
|
|Tam
|9.092
|9.329
|-20,61
|
|Yarım
|4.505
|4.667
|60,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.313
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,11
|15,13
|-0,09
|
|B. Petrol
|76,04
|76,04
|0,45
|
Seans Raporu
18:00
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