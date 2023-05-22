***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHoldingimizin halka arz sürecinde yatırımcılarımızla paylaşıldığı üzere, %55 bağlı ortaklığımız Biskon Yapı A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulan Kiler Tekstil Enerji Yatırımları San ve Tic. A.Ş.'nin Bitlis'in Tatvan ilçesinde 200 bin metrekare alan üzerinde 50 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde hayata geçirmeyi planladığı iplik fabrikası yatırımında makine tedarikçisi firmalarla yapılan görüşmeler sonrasında makina ve ekipman teslimatı 6 ay öne alınmıştır. Buna göre, makinelerin teslimatı Ekim 2023'te başlayacak olup fabrikanın tam kapasiteyle hedeflenen devreye giriş tarihi 2024 yılının ilk yarısında olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152879BIST