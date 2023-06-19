***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2023 18:31
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketleri GES Yatırımları
Daha önce 2025 yılı stratejik hedefleri içinde duyurduğumuz Enerji segmentinde tamamı enerji dağıtım faaliyetlerinden oluşan gelir yapısının, enerji üretim tarafındaki özellikle yenilenebilir enerji yatırımları ile entegre edilmesi hedefi doğrultusunda %55 bağlı ortaklığımız Biskon Yapı A.Ş. (1MW) ve %100 bağlı ortaklığı Kiler Tekstil ve Enerji A.Ş. (12MW) olmak üzere Van ili sınırlarında hayta geçirilecek toplam 13MW'lık arazi GES yatırımının 9MW'lık kısmı ile ilgili çağrı mektupları alınmış, arazi anlaşmaları tamamlanmış ve bankalarla finansman süreci sonuçlandırılmıştır. Santral ile ilgili panel başta olmak üzere kritik malzemelerin siparişlerinin verilip, projenin önümüzdeki 4 aylık süreç içinde tamamlanarak üretime başlanması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160143
BIST
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18:055.269
En Düşük
|Değişim
|: -3,77%
|| -206,17
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.269
En Yüksek
5.485
18:0523,6236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0093
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
18:0525,7665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0723
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
18:051.479,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,57
|Açılış
|: 1.479,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,58
|18.519.492
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.707.801
|% 10,00
|
|KONKA
|38,74
|146.361.878
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|33.426.915
|% 9,99
|
|FORTE
|17,73
|27.895.602
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|58.109.850
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.981.290
|% -9,99
|
|KRGYO
|17,66
|44.613.586
|% -9,62
|
|PARSN
|82,30
|133.232.385
|% -9,26
|
|OSMEN
|92,45
|52.898.195
|% -8,92
|
|THYAO
|174,00
|6.958.862.974
|% -3,71
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|ASTOR
|54,00
|3.521.292.131
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|ZOREN
|2,87
|436.906.222
|% -2,38
|
|ODAS
|6,68
|1.000.249.534
|% 2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5908
|23,5962
|% -0,08
|
|Euro
|25,7742
|25,7907
|% -0,19
|
|Sterlin
|30,0711
|30,2219
|% -0,36
|
|Frank
|26,2341
|26,3922
|% -0,32
|
|Riyal
|6,2731
|6,3046
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-7,65
|
|Altın Gr.
|1.480
|1.481
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.728
|4.843
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.364
|2.421
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,21
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EYGYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 563, 222 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 5, 295 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 3 altında . İşlem hacmi 55, 189.00 milyon TL de
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17:58KLKIM
Yüzde -8.19 oranında düşüşle 51.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 271, 009 adet işlem
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17:57ERCB
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 610, 109 adet işlem
-
17:56OYAKC
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 38.56 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 247, 213 adet işlem