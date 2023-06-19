***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketleri GES YatırımlarıDaha önce 2025 yılı stratejik hedefleri içinde duyurduğumuz Enerji segmentinde tamamı enerji dağıtım faaliyetlerinden oluşan gelir yapısının, enerji üretim tarafındaki özellikle yenilenebilir enerji yatırımları ile entegre edilmesi hedefi doğrultusunda %55 bağlı ortaklığımız Biskon Yapı A.Ş. (1MW) ve %100 bağlı ortaklığı Kiler Tekstil ve Enerji A.Ş. (12MW) olmak üzere Van ili sınırlarında hayta geçirilecek toplam 13MW'lık arazi GES yatırımının 9MW'lık kısmı ile ilgili çağrı mektupları alınmış, arazi anlaşmaları tamamlanmış ve bankalarla finansman süreci sonuçlandırılmıştır. Santral ile ilgili panel başta olmak üzere kritik malzemelerin siparişlerinin verilip, projenin önümüzdeki 4 aylık süreç içinde tamamlanarak üretime başlanması hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160143BIST