***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında- Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olan Sayın Nihat Özdemir'in istifasının kabulüne- Sayın Nihat Özdemir'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK'nın 363. maddesi ve diğer ilgili maddeleri gereğince yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Ümit Kiler'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına- Yönetim Kurulu Üyeliği'ndeki istifa ve atamanın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine,Katılanların üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179227BIST