***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2023 09:01
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11 Nisan 2023 tarihinde kamuya açıkladığımız stratejik hedeflerimiz doğrultusunda özellikle yenilenebilir enerji üretim alanındaki faaliyelerimizi genişletmek üzere adımlar atılmaktadır. Bu bağlamda grup şirketimiz Kiler Tekstil ve Enerji Yatırımları A.Ş. toplamda 680 MW depolamalı GES tesisi için başvuru yapılmış 480 MW için ise ön lisans almış olup söz konusu lisanslarla ilgili ÇED süreci başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228266
BIST
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12:047.403
En Düşük
|Değişim
|: -2,05%
|| -154,99
|Açılış
|: 7.527
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|Önceki Kapanış
|: 7.558
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7.349
En Yüksek
7.527
12:0429,3323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1216
|Açılış
|: 29,2400
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|Önceki Kapanış
|: 29,2600
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29,3323
En Düşük
28,8047
12:0432,3924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1655
|Açılış
|: 32,1500
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|Önceki Kapanış
|: 32,1500
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32,3924
En Düşük
31,9048
12:041.932,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.932,45
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|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
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1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:03
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,82
|30.118.175
|% 7,61
|
|AKCNS
|141,50
|186.628.658
|% 6,63
|
|SKBNK
|5,67
|203.461.137
|% -10,00
|
|SMART
|30,86
|24.245.750
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|75.440.377
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|40.544.105
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.834.590
|% -9,98
|
|THYAO
|228,80
|1.595.362.870
|% -1,80
|
|TUPRS
|145,60
|1.348.020.261
|% 0,55
|
|KBORU
|48,44
|875.062.939
|% 2,67
|
|ISCTR
|23,18
|825.803.601
|% -2,52
|
|AKBNK
|38,22
|797.465.372
|% -2,40
|
|BEGYO
|2,81
|114.896.246
|% 0,72
|
|EKGYO
|6,93
|253.944.776
|% -2,12
|
|ISCTR
|23,18
|825.803.601
|% -2,52
|
|IHLAS
|1,00
|35.211.109
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,75
|63.077.200
|% -3,31
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2695
|29,2974
|% 0,30
|
|Euro
|32,2478
|32,3880
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,0591
|37,2450
|% 0,17
|
|Frank
|34,0470
|34,2521
|% 0,12
|
|Riyal
|7,7814
|7,8205
|% 0,23
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|