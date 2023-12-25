***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11 Nisan 2023 tarihinde kamuya açıkladığımız stratejik hedeflerimiz doğrultusunda özellikle yenilenebilir enerji üretim alanındaki faaliyelerimizi genişletmek üzere adımlar atılmaktadır. Bu bağlamda grup şirketimiz Kiler Tekstil ve Enerji Yatırımları A.Ş. toplamda 680 MW depolamalı GES tesisi için başvuru yapılmış 480 MW için ise ön lisans almış olup söz konusu lisanslarla ilgili ÇED süreci başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228266BIST