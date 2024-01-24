***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKLR Enerji Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Şarj Ağı İşletmeci Lisansı alması11 Nisan 2023 tarihinde kamuya açıkladığımız stratejik hedeflerimiz arasında yer alan 2025 yılında holding kombine gelirlerinde %5 yeni girilen iş ve sektörlerden gelir elde etme hedefi doğrultusunda Holding'in iştiraki KLR Enerji Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinden KLR markası ile elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansı almak üzere başvurmuş ve bu başvurumuz H/12220-1/00152 lisans numarası ile EPDK tarafından kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242383BIST