***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2024 08:59
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KLR Enerji Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin Şarj Ağı İşletmeci Lisansı alması
11 Nisan 2023 tarihinde kamuya açıkladığımız stratejik hedeflerimiz arasında yer alan 2025 yılında holding kombine gelirlerinde %5 yeni girilen iş ve sektörlerden gelir elde etme hedefi doğrultusunda Holding'in iştiraki KLR Enerji Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinden KLR markası ile elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansı almak üzere başvurmuş ve bu başvurumuz H/12220-1/00152 lisans numarası ile EPDK tarafından kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242383
BIST
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12:298.004
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 53,98
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.019
12:2930,2845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1091
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
12:2933,0478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2385
|Açılış
|: 32,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
12:291.979,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,92
|Açılış
|: 1.979,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler12:29
|DIRIT
|16,39
|4.057.049
|% 10,00
|
|ULAS
|23,10
|13.832.141
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|23.483.200
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|196.175.761
|% 9,99
|
|BAYRK
|29,06
|23.622.148
|% 9,99
|
|AVTUR
|9,33
|14.451.305
|% -5,76
|
|OYAYO
|27,00
|10.678.574
|% -5,26
|
|EUKYO
|16,85
|5.360.902
|% -4,86
|
|EKIZ
|34,56
|313.943
|% -4,79
|
|ERSU
|18,50
|2.637.786
|% -4,74
|
|THYAO
|251,00
|2.333.624.837
|% 0,88
|
|BINHO
|435,75
|1.930.816.347
|% 0,06
|
|ISCTR
|24,44
|1.891.401.828
|% 2,35
|
|EREGL
|41,68
|1.836.444.661
|% -1,56
|
|YKBNK
|21,26
|1.834.192.406
|% 2,02
|
|YKBNK
|21,26
|1.834.192.406
|% 2,02
|
|ISCTR
|24,44
|1.891.401.828
|% 2,35
|
|EKGYO
|9,30
|720.341.580
|% -1,06
|
|EREGL
|41,68
|1.836.444.661
|% -1,56
|
|REEDR
|24,80
|1.034.513.510
|% 5,71
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2776
|30,2845
|% 0,36
|
|Euro
|33,0403
|33,0478
|% 0,73
|
|Sterlin
|38,4239
|38,6166
|% 0,63
|
|Frank
|34,8072
|35,0169
|% 0,80
|
|Riyal
|8,0493
|8,0897
|% 0,30
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|911,27
|912,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,43
|970,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,10
|80,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,18
|2.032,46
|% 0,66
|