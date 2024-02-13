***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKiler Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kiler Tekstil Enerji Yatırım San. Tic. A.Ş.'nin Bitlis'de 200 bin metrekare arazi üzerinde toplam 60.631 metrekare kapalı alana sahip olacak "Open-End ve Ring-İplik üretim tesisi" yatırımı tüm hızıyla devam etmekte olup fabrika inşaası %95 oranında tamamlanmış, makina sevkiyetları deam etmekte olup makina montaj süreçleri başlatılmıştır. Bitlis'teki "Open-End ve Ring-İplik üretim tesisi" tamamlandığında günlük 65,4 ton pamuk girdisiyle günlük 37,3 ton Ring iplik, 13 ton Open-End iplik üretim yapması ve bunun karşılığı yıllık ortalama 75 mn $ ciro ve 45-50 mn $ ihracat geliri hedeflenirken yurtiçi piyasaya yapılacak satışların ise ithal ikamesi olarak ithalatı azaltıcı etkisi yaratması hedeflenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249301BIST