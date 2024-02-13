***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2024 18:38
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kiler Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kiler Tekstil Enerji Yatırım San. Tic. A.Ş.'nin Bitlis'de 200 bin metrekare arazi üzerinde toplam 60.631 metrekare kapalı alana sahip olacak "Open-End ve Ring-İplik üretim tesisi" yatırımı tüm hızıyla devam etmekte olup fabrika inşaası %95 oranında tamamlanmış, makina sevkiyetları deam etmekte olup makina montaj süreçleri başlatılmıştır. Bitlis'teki "Open-End ve Ring-İplik üretim tesisi" tamamlandığında günlük 65,4 ton pamuk girdisiyle günlük 37,3 ton Ring iplik, 13 ton Open-End iplik üretim yapması ve bunun karşılığı yıllık ortalama 75 mn $ ciro ve 45-50 mn $ ihracat geliri hedeflenirken yurtiçi piyasaya yapılacak satışların ise ithal ikamesi olarak ithalatı azaltıcı etkisi yaratması hedeflenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249301
BIST
'
17:598.994
En Düşük
|Değişim
|: -1,97%
|| -180,58
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
8.994
En Yüksek
9.217
17:5930,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0176
|Açılış
|: 30,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6353
17:5932,9604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,1582
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,2144
En Düşük
32,8876
17:591.970,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -24,85
|Açılış
|: 1.969,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.008,12
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CELHA
|31,44
|47.271.901
|% 262,21
|
|BFREN
|13.200,00
|659.499.548
|% 10,00
|
|PKART
|72,60
|12.787.572
|% 10,00
|
|MARBL
|26,64
|146.451.418
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|64.040.329
|% 9,99
|
|BINHO
|603,00
|3.283.596.243
|% -10,00
|
|GLBMD
|41,60
|225.302.075
|% -10,00
|
|KLNMA
|34,68
|8.333.330
|% -9,97
|
|SURGY
|52,65
|404.500.970
|% -9,77
|
|SAMAT
|54,55
|185.012.874
|% -8,86
|
|THYAO
|281,25
|10.579.534.699
|% -3,10
|
|EREGL
|46,12
|9.697.365.627
|% -0,60
|
|SASA
|40,32
|7.647.340.901
|% 1,00
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|TUPRS
|160,60
|6.067.989.619
|% -1,35
|
|ZOREN
|5,42
|3.828.998.582
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,71
|5.049.080.021
|% 2,19
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|YKBNK
|23,14
|5.512.168.242
|% -0,26
|
|KLGYO
|5,35
|1.150.829.743
|% 9,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7258
|30,7296
|% 0,06
|
|Euro
|32,9525
|32,9604
|% -0,48
|
|Sterlin
|38,5896
|38,7831
|% -0,21
|
|Frank
|34,4930
|34,7008
|% -1,26
|
|Riyal
|8,1729
|8,2138
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,20
|22,23
|% 0,66
|
|Platin
|873,09
|874,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|861,70
|865,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,87
|82,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.997,30
|1.997,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59LIDER
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 62.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 626 adet işlem
-
17:58ZEDUR
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 934 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 71 kaybederek (% -1.21 ) 9, 601
-
17:57XU100
Endeks 9, 049 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 138, 913.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 113.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 503, 783 adet işlem