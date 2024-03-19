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***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.03.2024 18:14
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı Ortaklık Sermaye Artışına İştirak Edilmesi Hk.
Biskon Yapı
300.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesine % 55 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Biskon Yapı A.Ş.'nin sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 Türk Lirası tutarında artırılarak 500.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında mezkur sermaye artırımının, Biskon Yapı A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 110.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Sermaye artışından elde edilen fonun Biskon Yapı A.Ş.'nin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, operasyonel faaliyetlerin fonlanması, devam eden ve planlanan inşaat proje yatırımlarının desteklenmesi amaçlarıyla kullanılması planlanmaktadır. Klr Elektrik
2.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesine % 80 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Klr Elektrik Toptan Satış A.Ş.'nin sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 8.000.000 Türk Lirası tutarında artırılarak 10.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında mezkur sermaye artırımının, Klr Elektrik Toptan Satış A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 6.400.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Sermaye artışından elde edilen fonun Klr Elektrik Toptan Satış A.Ş.'nin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması, faaliyeti ile alakalı saha ve Ar-Ge çalışmaları amaçlarıyla kullanılması planlanmaktadır. İştirak Sermaye Artışına Katılması Hk.
Global Anadolu Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
10.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesine % 26 oranında iştirak ettiğimiz iştirakimiz Global Anadolu Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin, tamamı mevcut iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 250.000.000 Türk Lirası tutarında artırılarak 260.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında mezkur sermaye artırımının, Global Anadolu Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022-2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olup,  Şirketimiz hisse oranı doğrultusunda sermaye artışından kaynaklı yeni pay iktisap hakkının tamamını kullanmıştır.  Dolaylı Bağlı Ortaklık Sermaye Artışına İştirak Edilmesi Hk. Kiler Tekstil
250.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesine dolaylı olarak % 55 oranında Biskon Yapı A.Ş. üzerinden iştirak ettiğimiz dolaylı bağlı ortaklığımız Kiler Tekstil Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250.000.000 Türk Lirası tutarında artırılarak 500.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasında mezkur sermaye artırımının, Kiler Tekstil Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olup, %55 oranında bağlı ortaklığımız Biskon Yapı A.Ş. tarafından yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına ve nakdi sermaye artırımına katılım tutarının 250.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiş olup,  dolaylı ortaklık payımız değişmemiştir. Sermaye artışından elde edilen fonun Kiler Tekstil Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin hedeflenen Bitlis İplik Fabrikası yatırım harcamaları ve Yenilenebilir Enerji yatırımları kapsamında özkaynak finansmanı olarak kullanılması planlanmaktadır. Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260335


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