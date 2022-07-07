***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 65000000 TRY 10 Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 65000000 TRY 10 Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem GörmüyorC Nama 1 TRY 65000000 TRY 10 Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem GörmüyorD Hamiline 1 TRY 455000000 TRY 70 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043015BIST