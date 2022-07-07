***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.07.2022 14:38
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 65000000 TRY 10 Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 65000000 TRY 10 Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
C Nama 1 TRY 65000000 TRY 10 Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
D Hamiline 1 TRY 455000000 TRY 70 Yoktur İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043015
BIST
14:462.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,16
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
14:4617,2504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0349
|Açılış
|: 17,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
14:4617,6266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0786
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
14:46967,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,70
|Açılış
|: 967,41
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler14:44
|IZFAS
|2,47
|3.220.214
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.127.827
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|20.676.756
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|110.519.825
|% 9,94
|
|PSGYO
|9,77
|91.874.352
|% 9,28
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|176,70
|9.841.600
|% -5,15
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|EUKYO
|3,25
|205.685
|% -2,69
|
|DGNMO
|2,56
|29.820.375
|% -2,66
|
|THYAO
|48,88
|2.463.902.903
|% 0,95
|
|SISE
|21,44
|839.748.890
|% 0,37
|
|EREGL
|26,14
|765.239.459
|% -1,95
|
|TUPRS
|240,60
|648.413.961
|% -1,72
|
|SASA
|41,10
|563.855.006
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,81
|443.228.711
|% 1,81
|
|ODAS
|2,85
|240.747.382
|% 2,89
|
|YKBNK
|4,29
|353.287.534
|% 2,39
|
|THYAO
|48,88
|2.463.902.903
|% 0,95
|
|AKBNK
|8,05
|387.632.839
|% 1,77
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2388
|17,2519
|% 0,21
|
|Euro
|17,6023
|17,6293
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,6007
|20,7040
|% 0,68
|
|Frank
|17,6679
|17,7744
|% 0,04
|
|Riyal
|4,5806
|4,6036
|% 0,19
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,04
|
|Altın Gr.
|966
|967
|3,93
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.597
|-39,00
|
|Tam
|6.486
|6.573
|-35,00
|
|Yarım
|3.175
|3.214
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,52
|