***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 1395000000 746.942.138,01 TRY 53,54 BAĞLI ORTAKLIKDENGE REKLAM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ REKLAM AJANSLARININ FAALIYETLERI 7.800.000,00 4.680.000,00 TRY 60 BAĞLI ORTAKLIKNUVE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş ELEKTRIK ENERJISI ÜRETIMI 15.000.000,00 12.000.000,00 TRY 80 BAĞLI ORTAKLIKBİSKON YAPI A.Ş İKAMET AMAÇLI VEYA OLMAYAN BİNALARIN YENİDEN DÜZENLENMESİ VEYA YENİLENMESG 300.000.000,00 165.000.000,00 TRY 55 BAĞLI ORTAKLIKKÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş ŞEKER ÜRETİMİ 46.000.000,00 10.823.141,00 TRY 23,53 İŞTİRAKTUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş SEYAHAT SERVİS İŞLETMECİLİĞİ VE TAŞIMACILIK 108.000.000,00 36.337.500,00 TRY 33,65 İŞTİRAKDOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş ELEKTRİK ENERJİSİ YATIRIMLARI 67.000.000,00 26.800.000,00 TRY 40 İŞTİRAKEKOL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DIGER FINANSAL HIZMET FAALIYETLERI 50.000.000,00 20.000.000,00 TRY 40 İŞTİRAKGLOBAL ANADOLU ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.AŞ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ 50.000,00 13.000,00 TRY 26 İŞTİRAKKLR ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ KULLANICILARA YÖNELIK ELEKTRIK TICARETI 2.000.000,00 1.600.000,00 TRY 80 BAĞLI ORTAKLIKBEYAZ ÇINAR YAPI İNŞ. EML. YÖN. HİZ. LTD. ŞTİ YAPI İNŞAAT EMLAK 1.000.000,00 500.000,00 TRY 50 BAĞLI ORTAKLIKTabloda sadece Kiler Holding'in doğrudan payı bulunan iş ortaklıkları, bağlı ortaklılar, önemli büyüklükteki finansal yatırımlar ile doğrudan sahip olduğu paylar görülmektedir. Kiler Holding'in doğrudan ve dolaylı payları dikkate alınarak tespit edilen tüm şirketlerin listesi ise kamuya açıklanan finansal tablolarımızda güncel olarak yer almaktadır. TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129275BIST