***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.08.2023 13:44
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ÜMİT KİLER 460.416.666,66 TRY 28,33
NAHİT KİLER 460.416.666,67 TRY 28,33
VAHİT KİLER 460.416.666,67 TRY 28,34
HALKA AÇIK KISIM 243.750.000,00 TRY 15
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 162500000 TRY 10 Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 162500000 TRY 10 Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
C Nama 1 TRY 162500000 TRY 10 Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
D Hamiline 1 TRY 1137500000 TRY 70 Yoktur İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.07.2021 İcrada Görevli 28.33 B VE D GRUBU PAYLAR Bağımsız Üye Değil
VAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 26.07.2021 İcrada Görevli Değil 28.34 C VE D GRUBU PAYLAR Bağımsız Üye Değil
ALİ UĞUR SAYDAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0,00 Bağımsız Üye
OSMAN DUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0,00 Bağımsız Üye
MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0 Bağımsız Üye Değil
ÜMİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.08.2023 İcrada Görevli Değil 28.33 A VE D GRUBU PAYLAR Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179598
BIST