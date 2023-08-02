***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ÜMİT KİLER 460.416.666,66 TRY 28,33NAHİT KİLER 460.416.666,67 TRY 28,33VAHİT KİLER 460.416.666,67 TRY 28,34HALKA AÇIK KISIM 243.750.000,00 TRY 15Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 162500000 TRY 10 Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 162500000 TRY 10 Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem GörmüyorC Nama 1 TRY 162500000 TRY 10 Yönetim Kurulu Aday Gösterme ve Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem GörmüyorD Hamiline 1 TRY 1137500000 TRY 70 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.07.2021 İcrada Görevli 28.33 B VE D GRUBU PAYLAR Bağımsız Üye DeğilVAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 26.07.2021 İcrada Görevli Değil 28.34 C VE D GRUBU PAYLAR Bağımsız Üye DeğilALİ UĞUR SAYDAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0,00 Bağımsız ÜyeOSMAN DUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0,00 Bağımsız ÜyeMEHMET MUSTAFA AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0 Bağımsız Üye DeğilÜMİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.08.2023 İcrada Görevli Değil 28.33 A VE D GRUBU PAYLAR Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179598BIST