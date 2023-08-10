***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.07.2021 İcrada Görevli 28.33 B VE D GRUBU PAYLAR Bağımsız Üye DeğilVAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 26.07.2021 İcrada Görevli Değil 28.34 C VE D GRUBU PAYLAR Bağımsız Üye DeğilALİ UĞUR SAYDAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0,00 Bağımsız ÜyeOSMAN DUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0,00 Bağımsız ÜyeMEHMET MUSTAFA AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0 Bağımsız Üye DeğilÜMİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.08.2023 İcrada Görevli 28.33 A VE D GRUBU PAYLARhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183631BIST