***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2023 16:12
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.07.2021 İcrada Görevli 28.33 B VE D GRUBU PAYLAR Bağımsız Üye Değil
VAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 26.07.2021 İcrada Görevli Değil 28.34 C VE D GRUBU PAYLAR Bağımsız Üye Değil
ALİ UĞUR SAYDAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0,00 Bağımsız Üye
OSMAN DUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0,00 Bağımsız Üye
MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0 Bağımsız Üye Değil
ÜMİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.08.2023 İcrada Görevli 28.33 A VE D GRUBU PAYLAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183631
BIST
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17:187.577
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -23,35
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:1827,0421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0520
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
17:1829,8709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2389
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:181.665,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,96
|Açılış
|: 1.665,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:18
|TRCAS
|18,70
|308.395.438
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.602.818
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.974.633
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.187.110
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.153.013.247
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.340.760
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.789.309.149
|% -9,97
|
|THYAO
|261,90
|13.144.417.229
|% 0,73
|
|YKBNK
|16,17
|11.611.752.261
|% 0,81
|
|ISCTR
|17,85
|11.318.060.785
|% 1,25
|
|AKBNK
|31,76
|10.198.755.603
|% 2,58
|
|ASTOR
|118,80
|7.046.252.038
|% 1,45
|
|YKBNK
|16,17
|11.611.752.261
|% 0,81
|
|SKBNK
|3,76
|2.321.801.134
|% 9,94
|
|ISCTR
|17,85
|11.318.060.785
|% 1,25
|
|EKGYO
|8,67
|2.890.193.101
|% -4,30
|
|AKBNK
|31,76
|10.198.755.603
|% 2,58
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0346
|27,0421
|% 0,19
|
|Euro
|29,8202
|29,8709
|% 0,81
|
|Sterlin
|34,4185
|34,5911
|% 0,52
|
|Frank
|30,8397
|31,0255
|% 0,58
|
|Riyal
|7,1843
|7,2203
|% 0,12
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,96
|
|Cumhuriyet
|11.381
|11.553
|-33,00
|
|Tam
|11.092
|11.184
|-31,00
|
|Yarım
|5.554
|5.618
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.809
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|0,08
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,21
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33GOODY
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 613, 262 adet işlem
-
17:32MERIT
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 48.60 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 479 adet işlem
-
17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PETKM, KOZAL
-
17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 13 kaybederek (% -0.19 ) 6, 761
-
17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BVSAN, SKBNK, FORTE, ONCSM, OYLUM, KENT, ULUFA, BRKSN, BRSAN, TETMT