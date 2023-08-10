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***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.08.2023 16:12
***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KLRHO*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.07.2021 İcrada Görevli 28.33 B VE D GRUBU PAYLAR Bağımsız Üye Değil
VAHİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 26.07.2021 İcrada Görevli Değil 28.34 C VE D GRUBU PAYLAR Bağımsız Üye Değil
ALİ UĞUR SAYDAM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0,00 Bağımsız Üye
OSMAN DUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0,00 Bağımsız Üye
MEHMET MUSTAFA AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2022 İcrada Görevli Değil 0 0 Bağımsız Üye Değil
ÜMİT KİLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.08.2023 İcrada Görevli 28.33 A VE D GRUBU PAYLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183631


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OYLUM 6,49 19.602.818 % 10,00  
INVES 290,40 208.974.633 % 10,00  
TETMT 895,40 13.191.567 % 10,00  
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Altın Ons 1.917 1.917 2,68  
Altın Gr. 1.665 1.665 2,96  
Cumhuriyet 11.381 11.553 -33,00  
Tam 11.092 11.184 -31,00  
Yarım 5.554 5.618 -15,00  
Çeyrek 2.777 2.809 -8,00  
Gümüş.Ons 22,74 22,76 0,08  
Gümüş Gr. 19,74 19,76 0,08  
B. Petrol 87,34 87,34 -0,21  
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