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***KLRHO* *KTSKR*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

12.10.2022 18:44
***KLRHO* *KTSKR*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***KLRHO******KTSKR*** KİLER HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. nin serbest dolaşımda bulunan paylardan ortalama 36,54-40,83 TL fiyat aralığından 2.275.000 adet satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. sermayesindeki payımız 12.10.2022 tarihi itibariyle % 23.53 olmuştur. 
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/10/2022 595.707 40,83 13.098.141 12.502.434 % 28,47 % 28,95 % 27,18 % 27,66
12/10/2022 1.679.293 36,54 12.502.434 10.823.141 % 27,18 % 27,66 % 23,53 % 24,01




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071329


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Tam 6.722 6.784 16,00  
Yarım 3.275 3.316 7,00  
Çeyrek 1.641 1.658 3,00  
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Gümüş Gr. 11,34 11,36 -0,10  
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